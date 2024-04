Cds - Manna e Giuntoli seguiranno gli stessi giocatori: è già 'sfida' per Sudakov

Come fa notare l'edizione odierna del Corriere dello Sport oggi in edicola, Manna conosce i giocatori che piacciono alla Juve e Giuntoli di conseguenza conosce i giocatori che piaceranno al Napoli. Ognuno sa chi sono i pallini dell’altro.

E tutti e due sanno perfettamente che a gennaio, De Laurentiis, ha offerto 40 milioni di euro per il ventunenne Georgiy Sudakov, superando entrambi, altrettanto interessati, perché il club azzurro gode di una forza economica che la Juventus sta provando gradualmente a ricostruire dopo i drastici tagli del budget. Il finale della storia? A giugno, o magari anche prima sottotraccia, come nei film di spionaggio, Manna e Giuntoli si sfideranno per la nuova stella del calcio ucraino: Sudakov, l’uomo che divide.