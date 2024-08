CdS - Manna rischia di farsi sfuggire Lukaku per il secondo anno di fila

vedi letture

Giovanni Manna si è ritrovato tra le mani il contrattone con clausolona di Victor Osimhen e non riesce a liberarsene per fare spazio a Lukaku

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, nel suo editoriale per il quotidiano si esprime così, parlando anche di Victor Osimhen e Romelu Lukaku: "Si passa così dalla gestione ipermuscolare e rischiosa di Cristiano Giuntoli, che ha messo fuori rosa nove giocatori ma non dite che lo sono perché non gradisce, a quella attendista e un filo spazientita di Giovanni Manna che si è ritrovato tra le mani il contrattone con clausolona di Victor Osimhen e non riesce a liberarsene per fare spazio a Lukaku: l’ex ds della Juve è peraltro al secondo tentativo con Romelu, il primo fallì un anno fa per la sorprendente invendibilità di Vlahovic, e adesso è forte il timore di ottenere lo stesso risultato per i costi del nigeriano. Manna si sta dando da fare anche per muovere Juan Jesus, Natan, Cajuste, Gaetano, i sovrappiù.

PS. Sempre a proposito di esclusioni grandi e piccole, un’altra cosa non capisco: perché non far giocare gli esuberi nelle amichevoli estive per ricordare al mercato che esistono e respirano ancora? Lontani dagli occhi, lontani da qualsiasi tentazione, anche la più folle".