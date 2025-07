CdS - Ndoye dialoga anche col Bologna: "Mi piacerebbe restare un altro anno"

La telenovela Dan Ndoye si arricchisce di un nuovo capitolo, con il Bologna che continua a fare muro sulla cessione dell'esterno svizzero. Non solo il club rossoblù non ha alcuna intenzione di privarsi del suo gioiello, ma lo stesso calciatore avrebbe manifestato il desiderio di rimanere sotto le Due Torri per almeno un'altra stagione. Questa la posizione forte ribadita dal CEO Claudio Fenucci: "Solo di fronte a numeri straordinari potremmo sederci attorno a un tavolo per fare le necessarie valutazioni". I "numeri" in questione, come riporta il Corriere dello Sport, si aggirano intorno ai 50 milioni di euro.

La situazione potrebbe cambiare solo in caso di cessione di Jhon Lucumi, che al momento non intende rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2027. In quel caso, l'addio di Ndoye non sarebbe più legato ad alcuna cifra, rispettando la volontà del Bologna di cedere al massimo due "tesori di famiglia". Nel frattempo, Napoli e Nottingham Forest continuano a monitorare la situazione, avendo già raggiunto un accordo verbale per l'ingaggio con l'entourage di Ndoye, pur senza aver ancora presentato alcuna offerta ufficiale al Bologna. Marco Di Vaio ha confermato l'apertura del ragazzo a un prolungamento e miglioramento del contratto, sottolineando come Ndoye abbia informato il club di voler rimanere un altro anno. La volontà del giocatore e la fermezza del Bologna rendono la trattativa complessa, ma il mercato è imprevedibile.