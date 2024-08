Cds - Osimhen-Psg non si sblocca e lui rifiuta il Chelsea per formula e ingaggio

Il Napoli di Antonio Conte riparte questa sera senza Victor Osimhen, fuori dai convocati come accaduto nelle amichevoli estive. Il nigeriano attende novità per il suo trasferimento, ma ad oggi non ci sono ancora novità, mentre a Cobham, Londra, nel frattempo c'è Romelu Lukaku che corre e si allena in attesa anche lui che la situazione si sblocchi. Chissà - si chiede il Corriere dello Sport - se troverà il modo di guardare il debutto di Conte e di quella che lui spera diventi al più presto la sua squadra.

Lukaku è fuori dal progetto di Maresca, non convocato per la tournée negli States e nel corso delle vacanze ha pure seguito un programma coordinato dallo staff di Conte. Ha rifiutato a più riprese l’Aston Villa, pronto a pagare la clausola, ed attende il Napoli che prova ad accelerare con i Blues che chiedono 40mln di euro mentre ADL vorrebbe chiudere a 25mln più bonus ed attende che il Psg torni alla carica per Osimhen. L'Arsenal continua a osservare mentre - si legge - prospettiva di uno scambio con Romelu col Chelsea,non attira Victor: rifiuta di andare in prestito e per di più il suo ingaggio da oltre 10 milioni sfonda il nuovo salary cap dei Blues