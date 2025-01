CdS, Zazzaroni: "Kvara andrà al PSG per 80mln! Si può chiudere in pochi giorni"

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', su Kiss Kiss Napoli, per parlare dell'accelerata del Paris Saint-Germain su Khvicha Kvaratskhelia: "Una notizia che avevamo da ieri. Io ero quello più scettico sul discorso. Oggi abbiamo avuto le conferme del fatto che il giocatore può partire per il Paris Saint-Germain entro pochi giorni. Il Napoli sta lavorando su Zhegrova e su un centrocampista. La cifra dell'affare è sugli 80 milioni. Skriniar nella trattativa? Questo non lo so.

L'accelerazione del PSG c'è stata, sta dando via Kolo Muani, avevano offerto 100 milioni in estate, offerta rifiutata per volontà di Conte. Salvo imprevisti io credo che il destino sia quello, alla fine Kvara andrà al PSG e il Napoli prenderà un altro esterno forte. Zhegrova lo è. Io quest'affare l'avrei fatto anche prima, l'avrei venduto per 100 milioni perché è un calciatore forte, ha grandi qualità, ma c'è stata anche l'esplosione di Neres".