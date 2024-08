Dazn - Agente Folorunsho incontra la Lazio: il Napoli ha fissato il prezzo

Il Napoli è al lavoro per sbloccare la cessione dei giocatori fuori dai progetti e con la valigia pronta. Non solo Mario Rui, Gaetano ed Osimhen, ma da ormai diverse settimane anche Michael Folorunsho nonostante il recente rinnovo del contratto. Sul giocatore da tempo si vocifera della Lazio e in giornata c'è stato un incontro tra l'agente ed il club bianconero. Secondo quanto riferisce Orazio Accomando di DAZN, la richiesta del Napoli per il centrocampista è di 15mln complessivi, bonus inclusi.