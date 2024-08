Dazn - Gaetano-Cagliari, è fatta: decisa la formula

Conferme per il passaggio di Gianluca Gaetano al Cagliari: conferme arrivano dalla redazione di Dazn. Lo scrive su X il giornalista dell'emittente Orazio Accomando: "Cagliari, tutto fatto per l'arrivo di Gianluca Gaetano dal Napoli in prestito con obbligo di riscatto. I rossoblù sperano di averlo a disposizione per la sfida di sabato contro il Lecce".