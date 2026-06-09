Accostato al Napoli, Romano smentisce l'interesse dell'Inter per Atta: "Priorità è un'altra"

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Fabrizio Romano smentisce l'Inter su Atta: i nerazzurri puntano su Curtis Jones.

Nelle ultime ore il nome di Arthur Atta era stato accostato con insistenza all'Inter. Tuttavia, il giornalista Fabrizio Romano ha fatto chiarezza sulla situazione attraverso i propri canali social, ridimensionando le indiscrezioni che vedevano il centrocampista dell'Udinese vicino ai nerazzurri. Secondo l'esperto di mercato internazionale, il profilo del giovane francese accostato anche al Napoli non rappresenta una priorità per il club milanese in questa fase del mercato.

L'incontro con l'Udinese era per Solet

"Il nome di Arthur Atta non risulta essere una priorità per l’Inter ad oggi. Il club lavora forte su Curtis Jones e l’incontro con l’Udinese è stato per Solet, non per Atta". La precisazione di Romano chiarisce quindi che l'Inter sta concentrando i propri sforzi su Curtis Jones, mentre il recente incontro con l'Udinese aveva come oggetto Oumar Solet e non Arthur Atta. Resta invece da capire se il Napoli deciderà di approfondire il proprio interesse per il centrocampista nelle prossime settimane.