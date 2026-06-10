Calciomercato Napoli, 100mln per Allegri? Tutti i colpi da 'recuperare' in ritiro
Il quotidiano Repubblica oggi in edicola dedica un approfondimento al mercato in uscita del Napoli, individuando otto giocatori destinati a lasciare il club nelle prossime settimane. Si tratta di Lorenzo Lucca, Luca Marianucci, Luis Hasa, Jens Cajuste, Cyril Ngonge, Michael Folorunsho, Jesper Lindstrom ed Emanuele Rao, profili che, per motivi diversi, non sembrano rientrare pienamente nei piani futuri della società. Tra stagioni vissute in prestito, rendimento discontinuo o aspettative non rispettate, il loro futuro appare lontano dall'azzurro. Per assicurarsi questi calciatori, il Napoli aveva investito complessivamente una cifra vicina ai 100 milioni di euro, somma che il club punta ora a recuperare, almeno in larga parte, attraverso le cessioni.
Calciomercato Napoli, valutazioni nei ritiri prima delle decisioni finali
Prima di definire il mercato in uscita, tuttavia, tutti gli otto giocatori prenderanno parte alla preparazione estiva. Saranno infatti convocati per i ritiri di Dimaro e Castel di Sangro, dove avranno l'opportunità di mettersi in mostra agli occhi del nuovo allenatore Massimiliano Allegri. Il tecnico valuterà attentamente ciascun elemento prima che vengano prese decisioni definitive. Terminata questa fase di osservazione, il Napoli procederà con le operazioni in uscita ritenute necessarie per alleggerire l'organico e migliorare l'equilibrio economico del club.
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