Khalaili costa troppo: il vice Di Lorenzo può arrivare dalla Serie A

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Il Napoli cerca un esterno a destra, il primo nome è Khalaili ma piace anche Dodò che è in scadenza di contratto con la Fiorentina

Il Napoli continua a lavorare con decisione sul mercato estivo, con l’obiettivo di inserire in rosa profili giovani e di grande spinta sulle corsie laterali. Tra i nomi seguiti con maggiore attenzione figura quello di Anan Khalaili, esterno classe 2003 dell’Union Saint-Gilloise, finito nel mirino del direttore sportivo Giovanni Manna dopo l’ultima stagione disputata in Belgio. Il giocatore aveva convinto per qualità atletiche e potenziale, ottenendo il gradimento anche della dirigenza e del nuovo tecnico Massimiliano Allegri, oltre che del presidente Aurelio De Laurentiis.

Khalaili, la richiesta del club belga blocca l’operazione

Secondo quanto riportato da Il Mattino, il terzino israeliano si era ormai convinto della possibilità di vestire la maglia azzurra, ma la trattativa ha subito una frenata a causa delle richieste economiche dell’Union Saint-Gilloise. Il club belga avrebbe infatti fissato il prezzo del cartellino intorno ai 30 milioni di euro, cifra ritenuta eccessiva dal Napoli soprattutto per un profilo destinato inizialmente a ricoprire il ruolo di vice Di Lorenzo.

Avanza Dodo per il calciomercato del Napoli

Per questo motivo la dirigenza partenopea sta valutando alternative concrete e nelle ultime ore prende sempre più quota il nome di Dodô. L’operazione potrebbe essere agevolata anche dai buoni rapporti tra Manna e Fabio Paratici, costruiti durante gli anni di collaborazione alla Juventus, elemento che potrebbe facilitare i contatti tra le parti e accelerare eventuali sviluppi della trattativa.