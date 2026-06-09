Allegri-Napoli, Sky ribadisce: accordo totale! Ecco cosa manca per l'ufficialità

Allegri-Napoli, Sky ribadisce: accordo totale! Ecco cosa manca per l'ufficialitàTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Ieri alle 23:50Calciomercato Napoli
di Antonio Noto
Allegri-Napoli, accordo totale raggiunto: manca solo la risoluzione col Milan.

Cosa manca per l'ufficialità di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Napoli? Il tecnico toscano deve "solo" liberarsi dal Milan, intanto il club di De Laurentiis attende. Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, ne ha parlato ai microfoni di "Calciomercato - L'Originale":

"C'è la panchina del Napoli che ancora non è ufficialmente di Max Allegri, ma l'accordo è stato raggiunto sotto tutti i punti di vista, bisognerà quindi solo aspettare che Allegri risolva il contratto col Milan".