Colpo in attacco? Un talento argentino spinge per giocare nello stadio di Maradona

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Calciomercato Napoli, Zeballos del Boca Juniors resta nome caldo e un profilo gradito al ds Manna. Allegri è in attesa anche per Juanlu

Le piste che portano a Juanlu Sanchez ed Exequiel Zeballos seguono percorsi differenti, ma entrambe restano sotto osservazione da parte del Napoli. Per quanto riguarda il laterale del Siviglia, l'interesse azzurro non è una novità: il club partenopeo lo aveva seguito con grande attenzione già durante la scorsa estate, arrivando vicino alla chiusura dell'operazione. Alla fine, però, il Siviglia ha deciso di trattenere il giocatore. I contatti sono ripresi a gennaio e, nelle ultime settimane, il dialogo tra le parti è tornato ad intensificarsi. Considerati i costi elevati di Khalaili, la concorrenza della Premier League e la resistenza della Fiorentina per Dodo, il profilo dell'esterno andaluso è tornato in cima alla lista delle preferenze.

Zeballos sogna il Maradona

Diversa la situazione di Zeballos, che vedrebbe con entusiasmo un trasferimento al Napoli. L'attaccante argentino è affascinato dall'idea di giocare nello stadio intitolato a Diego Armando Maradona e sarebbe pronto a misurarsi con una realtà ambiziosa come quella azzurra. Le sue caratteristiche tecniche — velocità, dribbling, imprevedibilità e capacità di saltare l'uomo — lo rendono un profilo particolarmente gradito agli osservatori partenopei. Il talento del Boca Juniors immagina di conquistare il pubblico napoletano con le sue giocate, tra assist, numeri d'alta scuola e reti spettacolari. Al di là dell'adattamento a una nuova lingua e a un nuovo campionato, sarà il campo a determinare il suo impatto e le sue possibilità di affermarsi in maglia azzurra. Lo si legge su La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.