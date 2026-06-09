Accostato al Napoli, nuovi contatti Roma-Alajbegovic: c'è l'ok di Gasp

Accostato al Napoli, nuovi contatti Roma-Alajbegovic: c'è l'ok di Gasp
Ieri alle 23:30Calciomercato Napoli
di Antonio Noto
Roma su Alajbegovic: Gasperini lo vuole, il talento bosniaco preferisce i giallorossi.

La Roma continua a muoversi sul mercato seguendo le indicazioni di Gian Piero Gasperini. Tra i profili che hanno raccolto il gradimento del tecnico c'è quello di Kerim Alajbegovic, ala bosniaca accostata anche al Napoli. Dopo il via libera dell'allenatore, i dirigenti giallorossi hanno intensificato i contatti per provare a portare nella Capitale il talento cresciuto nel sistema del Salisburgo, protagonista di una stagione molto positiva sia a livello di club che con le nazionali giovanili della Bosnia.

C'è anche il Sunderland, ma il giocatore vuole Gasperini

Sul giovane talento non c'è soltanto l'interesse della Roma. Anche il Sunderland segue con attenzione la situazione di Alajbegovic, su impulso dell'ex direttore sportivo giallorosso Florent Ghisolfi, che vorrebbe portarlo in Inghilterra. La valutazione del calciatore si aggira intorno ai 30 milioni di euro, ma un elemento potrebbe favorire il club capitolino: il desiderio dello stesso Alajbegovic di lavorare agli ordini di Gian Piero Gasperini, considerato un allenatore ideale per la sua crescita. A riportarlo sul proprio sito è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky.