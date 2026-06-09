Retroscena Vergara, da Como: "Chiesto già due anni fa, il club ha bisogno di prendere italiani"

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Nenci: Como interessato a Vergara, ma la trattativa col Napoli è fredda.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio' è intervenuto Nicola Nenci, giornalista de La Provincia di Como: "Vergara al Como? Il Como per ragioni di lista ha bisogno di prendere italiani, anche per una questione di immagine. La società è pronta a sfidare le leggi se non troverà italiani adatti al gioco di Fabregas e costi accessibili. Nella politica del Como non c'è quella di spendere troppo e comunque. Inquadrato in questo problema, sono saltati tanti giocatori. Da Cambiaso a Chiesa a Cambiaghi, adesso Vergara. Sicuramente il giocatore del Napoli è un nome a cui il Como ha pensato. Ma il termometro dice che la trattativa non è caldissima. Due anni fa il Como aveva chiesto Vergara, ma non era andato a buon fine. Le parti non sono vicine. Immagino che la trattativa sia fredda perché la richiesta del Napoli sia elevata.

Questione stadio? La società è convinta di farcela e giocare la prima partita di Champions in casa. Il Como ha il doppio progetto: l'adeguamento della struttura per giocare in Europa e c'è un progetto definitivo. Questo però è alle premesse, perché il problema del Como è che lo stadio sorge in una posizione dove non sorge nessun altro stadio d'Italia: è una posizione strategica dal punto di vista turistico".