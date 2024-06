Dazn - Il Napoli vuole sia Buongiorno che Hermoso: cosa manca per la chiusura

Orazio Accomando, giornalista di DAZN, ha dato le ultime di mercato in chiave Napoli, soffermandosi sulla questione difensore centrale

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Orazio Accomando, giornalista di DAZN, ha dato le ultime di mercato in chiave Napoli, soffermandosi sulla questione difensore centrale: "Napoli, Buongiorno ed Hermoso sono i due obiettivi principali e Manna è a lavoro per provare a chiudere presto.

Oggi però per la fumata bianca serve ancora qualche step. Per il centrale italiano serve accordo con il Torino che non c'è e bisogna limare distanza con giocatore. Per lo spagnolo si lavora all'accordo su ingaggio e parte delle commissioni. Settimana prossima, come detto, può essere quella decisiva per lui".