Dazn - Marin-Napoli a buon punto: non cambiano strategie su Buongiorno ed Hermoso

Il Napoli è molto attivo sul mercato dei difensori, potrebbero addirittura arrivare tre nuovi centrali alla corte di Antonio Conte.

Orazio Accomando, giornalista ed esperto di mercato Dazn, riferisce su X le ultime sulla trattativa per Rafa Marin non trascurando le piste Buongiorno ed Hermoso: "A Buongiorno ed Hermoso si aggiunge Rafa Marin. Gli azzurri stanno procedendo spediti per il centrale del Real Madrid, valutato 7mln. Trattativa a buon punto. Il suo arrivo non cambia le strategie su Hermoso e Buongiorno, anche perché molto dipenderà dalle possibili uscite. Tutto in evoluzione e nessuna trattativa sfumata".