Gazzetta - In arrivo 75mln: tutti pazzi per Osimhen, già pronte 3 big di Premier

Tutti pazzi per Victor Osimhen. L'attaccante nigeriano, protagonista del terzo scudetto , fa gola a tantissimi club. Dopo le stagioni da protagonista in azzurro, la punta è stata ceduta lo scorso mercato estivo in prestito al Galatasaray. In Turchia, si sta confermando una macchina da gol andando a segno 20 volte in campionato e sei in Europa League e viaggiando ad una media di quasi una rete a partita con 26 marcature in 30 partite giocate fra le varie competizioni.

La clausola per l'estero

Il centravanti ovviamente ha attirato su di sé le attenzioni di diversi club provenienti da diverse parti d'Europa. E proprio per l'estero che il giocatore di proprietà del Napoli ha una clausola da 75 milioni di euro, soldi che potrebbero essere reinvestiti dai partenopei sul mercato. In Inghilterra, riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, potrebbero esserci squadre come Arsenal, Manchester United o Liverpool che potrebbero assicurarsi la punta pagando la clausola. Tutto questo non vale per l'Italia dove estimatori comunque ce ne sono. La Juventus infatti da tempo è interessata alle sue prestazioni e potrebbe tornare alla carica quest'estate ma dovrà trattare col Napoli.