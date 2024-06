Gazzetta - Kvara, ieri incontro Manna-Jugeli per stoppare il Psg: la situazione

Per il club partenopeo e Conte il georgiano è il giocatore simbolo della rifondazione e l'offerta del Psg è stata già rispedita al mittente.

Il Napoli aveva già preparato la strategia difensiva all'assalto del Psg a Kvicha Kvaratskhelia che non è una sorpresa. Secondo la Gazzetta dello Sport, per il club partenopeo e Conte il georgiano è il giocatore simbolo della rifondazione e l'offerta del Psg è stata già rispedita al mittente. Le trattative per il rinnovo erano già in moto al momento delle dichiarazioni contrari nell'ultima conferenza stampa sui ritiri estivi.

Ieri il ds Manna ha incontrato a Milano in gran segreto gli agenti di Kvara per confermare l'incedibilità, tanto più dopo che Conte l'ha inserito come garanzie tecnica. Sono comunque arrivate rassicurazioni: complice anche l'arrivo di Conte, ci sarà alla massima disponibilità nel cercare un accordo sul rinnovo. Ora sta al Napoli avvicinarsi alle richieste, magari inserendo una clausola rescissoria accessibile dall'estate 2025. Un premio per chi oggi potrebbe rinunciare alla Champions ed ai milioni del Psg.