Gazzetta - Lukaku, ballano 10mln tra Napoli e Chelsea: la distanza è preoccupante

Se per il Corriere dello Sport ci sono passi in avanti per Lukaku, per La Gazzetta dello Sport la distanza tra le parti è preoccupante: "Fumata grigia, altro che azzurra. E uno stallo è una distanza che iniziano a essere preoccupanti a una settimana appena dalla chiusura del mercato.

La missione a Londra per Romelu Lukaku si è chiusa con un nulla di fatto, perché tra Napoli e Chelsea l’accordo è ancora lontano e sono diversi i punti su cui c’è ancora tanto da lavorare. Intanto manca l’intesa sul cartellino: il Chelsea ha aperto allo sconto rispetto alla clausola rescissoria da 43 milioni di euro, ma è solo una piccola approssimazione per difetto. I Blues sono fermi sulla richiesta di 40 milioni che il Napoli ieri non era ancora pronto a colmare. Ballano dieci milioni di differenza, mica poco".