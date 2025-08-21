I giorni frenetici dell'attaccante: la corsa (per ora) s'è ristretta a due

Annunciato Miguel Gutierrez, prelevato dal Girona per 18mln di euro più due di bonus, il Napolia ha intenzione di chiudere presto anche l'ottavo ed il nono colpo dell'estate, ovvero Juanlu Sanchez e Eljif Elmas. Per lo spagnolo la trattativa-tormentone è alle battute finali dopo l'ultimo rilancio del Napoli intorno ai 18mln di euro (ed in quel caso Zanoli avrebbe l'ok per formalizzare l'affare con l'Udinese) mentre per il macedone c'è ancora distanza con il Lipsia che però ha aperto al diritto di riscatto, seppur con un prestito molto oneroso. Il colpo extra però, non preventivato, è quello per un nuovo attaccante dopo l'infortunio di Lukaku che ha scelto di non operarsi e di procedere con una terapia conservativa. Dopo giorni di tanti sondaggi e tanti bomber proposti, il campo sembra essersi molto ristretto e sta arrivando il momento delle scelte definitive.

Corsa a due?

Resistono altri nomi, ma i più graditi sono due ed il Napoli sta muovendo passi concreti in questa direzione prima di fare altri ragionamenti. Parliamo di Rasmus Hojlund, neanche convocato per la prima di Premier ed in uscita dallo United: ieri il Milan s'è defilato, virando su Boniface, dopo aver capito che il giocatore non intende spostarsi in prestito con diritto di riscatto, volendo certezze su una sua permanenza nella prossima stagione in modo da non rientrare allo United una volta salutato gli inglesi. Stessa situazione in cui si trova adesso il Napoli che però conta di convincerlo con la vetrina della Champions League oltre ad un numero di partire maggiore rispetto ai rossoneri ed il gradimento di Conte. Se non dovesse bastare, resta da capire se il Napoli aggiungerà un obbligo condizionato, quantomeno legato a minutaggio o obiettivi. L'altro nome è quello di Artem Dovbyk, da rilanciare ma che può essere un'occasione in uscita dalla Roma che ha bisogno di sbloccare il proprio mercato in entrata. Altre opzioni, come Pinamonti del Sassuolo o Arokodare del Genk, ad oggi sono più indietro e decisamente alternativi.