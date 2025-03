Il Mattino - Sorpresa Juan Jesus: rinnova col Napoli! L'ha chiesto Conte: i dettagli

vedi letture

Una sorprendente novità arriva in casa Napoli: il club azzurro ha deciso di rinnovare il contratto di Juan Jesus, in scadenza a fine stagione. La scelta è stata presa seguendo le indicazioni di Antonio Conte, che vuole tenerlo in rosa anche nel corso della prossima annata.

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino, il rinnovo del difensore brasiliano sarà di un anno e già è previsto un incontro per definire i dettagli. La regia di Conte si fa sentire, confermando la fiducia nel giocatore e nel suo ruolo all'interno della squadra.