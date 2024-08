Il Roma - Chelsea disposto solo al prestito per Osimhen: tre le piste alternative

Giovanni Scotto si esprime così sul futuro di Victor Osimhen: "Il Chelsea ha ribadito al Napoli che prenderebbe Osimhen solo in prestito. Per gli ultimi giorni di mercato si aspetta un segnale dall'Arsenal (unico club in Premier che cerca concretamente un attaccante centrale) o un ritorno di fiamma del PSG, l'unica società con cui Osimhen ha un accordo.

L'alternativa è l'Arabia Saudita, che ha il mercato aperto fino al 6 ottobre. Eventualmente si faranno nuove riflessioni dopo la chiusura del mercato in Europa", si legge sull'account X del collega de Il Roma.