Il Roma - Kvara incupito per il mancato rinnovo dopo i 12 incontri per Osimhen

Chi non ha voglia di restare che vada via. Il mio refrain è sempre lo stesso. Nessun scontento deve restare nel Napoli. Ed è per questo che De Laurentiis e Manna devono assolutamente chiarire le posizioni dei calciatori che devono risolvere le loro situazioni. L’anno scorso,purtroppo, proprio questo handicap ha contribuito al fallimento dell’intera stagione calcistica. La passata estate c’era Zielinski che ancora non sapeva cosa fare. Poi il suo manager ha trovato l’accordo con l’Inter ed è successo il caos. Che dire di Osimhen: il procuratore ha incontrato 12 volte il presidente per chiudere il rinnovo e c’è riuscito a fine dicembre. Dieci milioni di euro all’anno ed è passata la paura.

Naturalmente davanti a questa cifra chi si è imbronciato è stato Kvaratskhelia. Il georgiano si è chiesto più volte il perché?di questa disparità visto e considerato che anche lui aveva contribuito allo scudetto. Con un milione e duecentomila euro era partito e con gli stessi soldi è rimasto. Ha provato a dare sempre il massimo ma il pensiero andava sempre la. Al termine del torneo, naturalmente, il suo agente ha presentato il conto ad Adl. Portando la proposta del Psg sia per il club che per il suo assistito. E ora sono cavoli. O lo stipendio aumenta o c’è la seria possibilità che vada via. E?sarebbe un dramma per Antonio Conte. Che vorrebbe partire da certezze. A? breve, comunque, ci sarà un incontro con Mamuka Jugeli per definire l’aumento. Che dovrebbe essere di quattro milioni di euro più bonus.