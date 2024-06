Il Roma - Osimhen, non ci sono offerte: non è nel giro degli attaccanti top in Europa

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, ha scritto un post sui social in cui ha parlato del mercato legato al Napoli

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, ha scritto un post sui social in cui ha parlato del mercato legato al Napoli: "La situazione più incerta è quella di Osimhen: ad oggi non ha offerte concrete. E' stato proposto allo United e al Paris Saint Germain, ma si aspetta l'apertura del mercato in Arabia per valutare tutte le piste. L'attaccante non è più nel "giro" degli attaccanti più richiesti, ma vuole restare in Europa. Senza novità sarà convocato normalmente, ma lui vuole andare via e il Napoli punta a cederlo".