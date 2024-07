Kiss Kiss - Altro che Milan o Arabia: Lukaku aspetta solo Conte e il Napoli!

vedi letture

Secondo Valter De Maggio, il primo nome per l'attacco è Lukaku. Il belga vuole tornare a lavorare con Conte.

La redazione di Kiss Kiss Napoli ha dato importanti aggiornamenti sul mercato del Napoli. Il ds Manna sta definendo quattro operazioni, tutte in difesa, ma si lavora anche all'erede di Osimhen.

Secondo Valter De Maggio, il primo nome per l'attacco è Lukaku. Il belga vuole tornare a lavorare con Conte. Anche se si parla per lui di Milan e di Arabia, la sua prima scelta resta il Napoli. Lukaku attende gli azzurri per ritrovare il suo allenatore preferito.