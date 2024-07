Kiss Kiss - Mario Rui verso l'addio: Giuffredi in contatto con club portoghesi

Possibili cessioni in casa Napoli con diversi indiziati ad andare via. Il giornalista Valter De Maggio si è soffermato sul possibile futuro di Mario Rui, terzino del Napoli, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante 'Radio Goal': “Mario Giuffredi è al lavoro con il Portogallo per trovare una soluzione di mercato per Mario Rui, sono attesi sviluppi”.