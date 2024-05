KK - Buongiorno, niente Napoli: è vicino a un altro club. Smentite su un altro centrale

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Abbiamo due notizie da darvi. La prima riguarda Giovanni Manna e dalle notizie che abbiamo registrato, tra martedì, mercoledì e al massimo giovedì, salvo sorprese clamorose, la Juventus lo libererà e il Napoli venerdì può anche annunciarlo.

L’addio di Meluso potrebbe essere parziale perché De Laurentiis lo stima molto come professionista e come uomo ed avrebbe proposto a Meluso di continuare a lavorare ripartendo dalla ricostruzione del Bari, che sia in B o in C. Gasperini? Una persona molto vicina a De Laurentiis mi ha detto che sarà lui l’allenatore del Napoli. Buongiorno? Dalle notizie che ho ha già fatto col Milan. Mi dicono anche che il Napoli non stia su Martinez Quarta".