KK - Conte, c'è ancora da aspettare: l'annuncio non è previsto oggi

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Radio Goal riguardo il futuro della panchina azzurra: “Siamo in attesa del tweet del presidente. Nella giornata di oggi non ci sarà nessun annuncio ufficiale, tutto però è andato per il verso giusto, nel momento in cui firmeranno i contratti sarà il momento dell’annuncio.

Antonio Conte è già al lavoro, ma sui nomi di mercato bisogna essere molto prudenti, perché fino a quando non ci sarà la fumata bianca non si entrerà nel dettaglio. l vertice tra il nuovo tecnico e la dirigenza ci sarà dopo la firma e da li che verranno illustrati i programmi e in quali ruoli si dovrà intervenire”.