KK - Hermoso, il Napoli non affonda: ha troppi centrali, deve prima vendere

vedi letture

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato della trattativa per Mario Hermoso

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato della trattativa per Mario Hermoso: "Il Napoli è attento alla vicenda Hermoso, sicuramente lo sta monitorando, essendo svincolato dall'Atletico Madrid. Ma il club azzurro ha Buongiorno, Rrahmani, Rafa Marin, Juan Jesus, Natan, Ostigard più Olivera e Di Lorenzo che possono agire da braccetti.

Proprio per questo motivo il Napoli ancora non affonda. Hermoso è un nome che il Napoli tiene caldo, lo segue, l'ha trattato, ma in questo momento non può affondare perché prima dovrebbe cedere", le parole durante la trasmissione 'Radio Goal'.