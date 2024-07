KK - Il Napoli tenta lo smacco al Milan e piomba su Fofana!

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal di oggi: “Osimhen? Non va svenduto, ma ho una perplessità perchè è il 29 luglio e lui è ancora a Napoli, questo stallo mi preoccupa. Mi auguro che questa situazione venga sistemata quanto prima anche per permettere a Conte di avere Lukaku a disposizione. Non me l’aspettavo che il nigeriano andasse a Castel di Sangro. C’è stata una frenata del PSG, il calciatore ha delle richieste dalla premier e sullo sfondo c’è sempre l’Arabia.

Natan e Rafa Marin? Credo che Buongiorno dia più garanzie da centrale, ma vedo uno tra Rrahmani e Rafa Marin al centro. Il Napoli sta provando il colpo Fofana del Monaco, vuole strapparlo al Milan. Scambio Raspadori-Chiesa? Non ci credo”.