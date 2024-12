KK - Napoli alla finestra per de Vrij! Il primo obiettivo gioca all'Arsenal

vedi letture

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal: “Il Napoli ha fatto un lavoro eccezionale perché era anche su altri profili e non solo su quelli che sono arrivati. Però il Napoli pagava un decimo posto e una mancata qualificazione alla Champions e in tanti non sono venuti.

Conte e Manna hanno fatto un lavoro strepitoso portando a Napoli calciatori forti senza Champions. Mercato? Il Napoli è alla finestra per De Vrij (in scadenza con l'Inter che però ha un'opzione per il rinnovo, ndr) in vista della prossima stagione. Poi ci sarebbe Kiwior che può arrivare già a gennaio”.