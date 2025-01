KK - Napoli su Gyokeres e Guirassy! Possibile assalto in estate

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal di oggi: “Sembra che Comuzzo voglia restare in Toscana per completare il suo percorso a Firenze. Bomber per luglio? Da informazioni personali so che in un mercato prospettico al Napoli ed Antonio Conte piacerebbero due profili.

Si tratta di Gyokeres e di Guirassy, se si dovessero creare le condizioni di arrivare in Champions uno dei due può arrivare a giugno. Tra Pradè e Manna per Comuzzo, il ds del Napoli s’è informato sulla situazione Biraghi. Al momento non è stato contattato l’agente Giuffredi”.