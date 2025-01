KK - Occhio a Dorgu: da lunedì può diventare il primo obiettivo

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione 'Radio Goal' ha raccontato le ultime di mercato in merito all'esterno offensivo: "Il Napoli cerca un'ala e Adeyemi adesso sembra essere il nome caldo, ma servono ancora tutti gli accordi del caso. Io dico occhio a Dorgu. A partire da lunedì Dorgu potrebbe diventare l'obiettivo numero uno per il Napoli".

