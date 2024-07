KKN, De Maggio: "Segnali positivi per la permanenza di Di Lorenzo e rinnovo Folorunsho"

Ieri c’è stato un vertice tra Mario Giuffredi, il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna e il presidente Aurelio De Laurentiis. Ne ha parlato il direttore di Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio, nel corso di Radio Goal: “Si è parlato di Di Lorenzo e Folorunsho. Vi racconto la mia sensazione: ci sono tutti segnali positivi per la permanenza del capitano. Si è in dirittura d’arrivo anche per il rinnovo del centrocampista”.