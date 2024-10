KKN - Il Napoli vuole anticipare la concorrenza per Bonny: la strategia

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal di oggi: “Il Napoli, a gennaio, andrà sicuramente su un profilo di un difensore centrale che possa rinforzare il reparto difensivo. Poi vi devo dire che il Napoli vuole anticipare la concorrenza delle big italiane per Bonny del Parma. L’idea sarebbe quella di prelevarlo a titolo definitivo per poi lasciarlo in prestito al Parma fino a giugno. E’ lui il nome che metterebbe d’accordo l’allenatore, la dirigenza e la proprietà.

Maradona? Il Napoli non lo comprerà perchè lo stadio non è in vendita. Se proprio De Laurentiis farà qualcosa sarà quella del centro sportivo. Lo stadio nuovo? Non si farà”.