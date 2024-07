Libero - Il Napoli aveva pensato a Chiesa, poi ha cambiato idea: il motivo

Federico Chiesa non ha ancora trovato squadra perché guadagna troppo. Ci aveva pensato anche il Napoli, poi la frenata per le richieste di ingaggio.

Ne parla il quotidiano Libero oggi in edicola: "Mentre Federico Chiesa si sposava con la sua bella Lucia, la Juventus rifletteva su un modo per divorziare da lui. Il matrimonio sportivo è ormai solo una questione di interessi per entrambe le parti.

È impossibile per Chiesa trovare ora un altro club disposto a sottoporgli un contratto da 5 milioni netti all’anno bonus esclusi. Visto il rendimento altalenante e un’evidente involuzione come giocatore dopo l’infortunio al legamento crociato del gennaio 2022, simili cifre sono ingiustificate. Infatti la Roma e il Napoli ci avevano fatto un pensierino ma hanno fatto marcia indietro di fronte alle richieste dell’agente, non a quella della Juventus che accetterebbe 20-25 milioni, tutto sommato una cifra abbordabile”.