Mediaset - Osimhen-PSG, il Napoli ha fretta: spunta la deadline

Il Napoli avrebbe stabilito una data entro la quale l'attaccante nigeriano venga ceduto al PSG.

Victor Osimhen è in uscita in direzione Parigi, il Napoli avrebbe stabilito una data entro la quale l'attaccante nigeriano venga ceduto al PSG.

A riferirlo é Sportmediaset, che sul proprio sito scrive: "Il braccio di ferro col Paris Saint Germain continua, ma anche in questo caso un accordo sembra essere all'orizzonte. ADL non ha nessuna intenzione di scendere sotto i 100 milioni di euro, ma potrebbe accettare di non ricevere l'intero ammontare della clausola rescissoria (130). Anche in questo caso i segnali ci sono: il bomber nigeriano si sta allenando col gruppo, ma non ha preso parte alle due amichevoli tenutesi a Dimaro. Giovedì la squadra si sposterà a Castel di Sangro per la seconda parte del ritiro estivo, l'obiettivo è quello di chiudere anche quest'affare per quella data".