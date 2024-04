Mediaset - Pioli rinuncia volentieri all'ultimo anno col Milan se ha già l'accordo col Napoli

Si intensificano le voci sul possibile approdo in panchina di Stefano Pioli che a fine anno lascerà il Milan

Si intensificano le voci sul possibile approdo in panchina di Stefano Pioli che a fine anno lascerà il Milan. Come riportato da Sportmediaset, Pioli ha un altro anno di contratto coi rossoneri. Anno al quale però rinuncerebbe più volentieri (anche eventualmente trovando un accordo al ribasso) avendo già una nuova panchina per la prossima stagione. Ovvero il Napoli.