Radio Crc - Clamoroso, Meret può lasciare Napoli! Il club valuta portieri graditi a Conte

vedi letture

Potrebbe non essere più Alex Meret il portiere del Napoli per la prossima stagione. Secondo quanto riferisce Radio Crc, infatti, il club azzurro starebbe pensando ad una svolta tra i pali. Molti club sono interessati a Meret e il Napoli, intanto, valuta alcuni profili graditi a Conte per la porta.