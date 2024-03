Rai, clamoroso Nela: "Sarri al Napoli, ho una fonte nel calcio. E c'è il nome del ds"

Sebino Nela, ex calciatore azzurro, ha lanciato un annuncio importantissimo ai microfoni di Radio Rai, che riguarda Sarri e il Napoli

Sebino Nela, ex calciatore azzurro, ha lanciato una notizia importante ai microfoni di Radio Rai, che vedrebbe il futuro di Maurizio Sarri legato al Napoli: "Maurizio Sarri andrà al Napoli e potrebbe essere accompagnato da un direttore sportivo come Igli Tare. Un amico nel mondo del calcio mi ha dato quest'informazione. Potrebbe essere una soluzione per De Laurentiis".