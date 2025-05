Il Napoli va sui migliori svincolati per preparare il ritorno in Champions

Jonathan David e Kevin De Bruyne. Il Napoli che stasera al Maradona giocherà un'altra importantissima partita per la conquista del quarto Scudetto della sua storia sta già lavorando alla squadra che verrà. Tutta un'altra storia rispetto a due anni fa. La certezza della qualificazione alla prossima Champions League e un direttore sportivo tutt'altro che a fine mandato sono elementi che stanno permettendo al club di De Laurentiis di cominciare a indirizzare la prossima finestra di calciomercato. C'è bisogno di ampliare la rosa con calciatori di qualità. E' ciò che chiede Antonio Conte per restare, è ciò che chiederebbe qualsiasi altro allenatore di alto profilo dovesse il manager leccese andare altrove a fine stagione.

E allora ecco le trattative con due dei più grandi svincolati su piazza. La notizia di stamattina è quella dell'arrivo in città degli agenti di Jonathan David, attaccante canadese in scadenza di contratto col Lille. Il Napoli vuole capire da vicino quali sono le richieste del calciatore, le sue intenzioni.

L'ha già fatto con KDB, con quel De Bruyne che a 33 anni - dopo dieci stagioni al Manchester City - deve scegliere se trasferirsi in quel di Napoli o magari tentare un'avventura in MLS, in quel Chicago Fire che da settimane spinge per un accordo.

In entrambi i casi le richieste sono importanti. De Bruyne che in questa stagione ha guadagnato circa 23 milioni di euro lordi ne chiede 8-10 netti per un paio di stagioni per sapere di avere a che fare con un'offerta per lui credibile. E poi scegliere. Dall'altro lato David ne chiede 5-6 l'anno più bonus e commissioni anche perché è un calciatore nel pieno della sua carriera, un 25enne che in questa stagione con la maglia del club francese ha realizzato 25 gol, nove dei quali in Champions League.

Le trattative sono in corso, l'esito in entrambi i casi è tutt'altro che scontato. Ma le intenzioni sono chiare: il Napoli sta già preparando il ritorno in Champions League e vuole giocatori decisamente all'altezza della competizione. Magari anche con uno Scudetto in più. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.