Quinquennale per David! Oggi agenti al Maradona, ma l'affare resta complesso: il motivo

vedi letture

Il Napoli continua a lavorare per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione e arrivano importanti conferme sull’interesse per Jonathan David, attaccante del Lille in scadenza di contratto. Come riportato da Il Mattino, il direttore sportivo Giovanni Manna è in azione su più fronti, e il nome del bomber canadese è ora in cima alla lista dei desideri del club azzurro. La dirigenza azzurra sa bene che serviranno almeno due attaccanti di spessore (uno è Lukaku, ovviamente) per affrontare al meglio il triplice impegno stagionale. Ed è proprio per questo che si sta accelerando per David.

In queste ore gli agenti del classe 2000 si trovano in città per portare avanti i dialoghi con il club partenopeo, e non è escluso - scrive il quotidiano - che possano anche fare un salto allo stadio Maradona questa sera in occasione di Napoli-Genoa. La proposta del Napoli sul tavolo è un contratto quinquennale, ma la trattativa resta complessa per via delle esigenti richieste economiche legate all’ingaggio e alla commissione alla firma, in linea con lo status del giocatore, considerato uno dei parametri zero più appetibili sul mercato.