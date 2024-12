Relevo - Contatti con la Fiorentina, richiesto Folorunsho! Le ultime

vedi letture

Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato di Relevo, ha parlato di Michael Folorunsho tramite il suo account X: "Fiorentina, contatti costanti per Michael Folorunsho. Il calciatore del Napoli è il profilo che piace di più per rinforzare il centrocampo e nel corso della prossima settimana sono previsti nuovi colloqui per avanzare nella trattativa".

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).