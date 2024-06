Repubblica - ADL vola in Germania per il rinnovo di Kvaratskhelia: tutte le cifre

Kvaratskhelia-Napoli, presto l'incontro dal vivo. Come scrive l'edizione odierna di Repubblica, la trattativa vivrà un giornata importante oggi

Kvaratskhelia-Napoli, presto l'incontro dal vivo. Come scrive l'edizione odierna di Repubblica, la trattativa vivrà un giornata importante oggi: Aurelio De Laurentiis volerà in Germania, accompagnato da Chiavelli e Manna per incontrare Kvara – reduce dal match con il Portogallo – e il suo procuratore Mamuka Jugeli. Il diktat di De Laurentiis è chiaro: vuole chiudere la querelle al più presto. L’obiettivo è un prolungamento fino al 2028. Va trovato l’accordo sul nuovo stipendio di Kvara che ha chiesto 7 milioni di euro contro i 4,5 offerti dal Napoli. La sintesi potrebbe arrivare sforando la soglia dei 5 (magari compresi i bonus)