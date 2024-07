Repubblica - Buongiorno, affare fatto: l'accordo va solo formalizzato

Conte non vede l’ora di avere il difensore tanto richiesto già nei primi incontri con De Laurentiis e il ds Manna.

Tra il Napoli e il Torino è quasi tutto fatto per Alessandro Buongiorno. Lo conferma anche l'edizione online de La Repubblica: "Ci saranno nuovi colloqui tra i club per limare alcuni dettagli della trattativa, così come andranno in scena contatti con il procuratore di Buongiorno per parlare dei diritti d’immagine e della clausola rescissoria nel contratto.

