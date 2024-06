Repubblica - Hermoso, nessuno offre 5mln ed il Napoli torna in gioco: Manna fiuta il colpo

Forza fisica, esplosività e duttilità tattica, ma anche buona qualità in impostazione. E' l'identikit di Hermoso che ha deciso di non rinnovare con l'Atletico

Forza fisica, esplosività e duttilità tattica, ma anche buona qualità in impostazione. E' l'identikit di Hermoso che ha deciso di non rinnovare con l'Atletico Madrid ed il Napoli è interessato. Secondo Repubblica, dai radar del ds Giovanni Manna non è mai sparito anche se negli ultimi giorni se ne parla meno:

"Napoli è una sfida che lo stimola: un allenatore come Conte è un altro totem ed è garanzia di ritorno immediato ai piani alti. Hermoso si svincola a parametro zero e ha rotto con l’Atletico: guadagnava 2,8 milioni, puntava quasi a raddoppiare l’ingaggio (sui 5 netti), ma non ha trovato offerte così allettanti e questo sicuramente può aiutare il Napoli che ha un tetto attorno ai tre milioni". La volontà del giocatore potrà fare la differenza proprio come nel caso di Buongiorno, l’altro grande obiettivo. Ma se per il talento del Torino bisognerà aspettare la fine degli Europei, Hermoso può essere un’occasione da centrare al più presto in modo da garantire a Conte un centrale affidabile e di resa immediata.