Manna, quanto lavoro in uscita: sei calciatori non riscattati, vanno piazzati di nuovo

vedi letture

Tempo di valutazioni in casa Napoli, con diversi calciatori rientrati dai prestiti e il direttore sportivo Giovanni Manna chiamato a risolvere situazioni complesse. Jens Cajuste e Jesper Lindstrom non sono stati riscattati rispettivamente da Ipswich Town ed Everton, mentre Walid Cheddira ha fatto ritorno dall’Espanyol. A questi si aggiungono Michael Folorunsho, rientrato dalla Fiorentina, Alessio Zerbin dal Venezia (complice il mancato riscatto legato alla retrocessione dei lagunari) e Alessandro Zanoli, tornato dal Genoa.

Per tutti si prospetta un’estate bollente, tra valutazioni tecniche e opportunità di mercato. Zerbin è finito nel mirino del neopromosso Pisa, ma occhio anche al Lecce, dove ritroverebbe l’allenatore Di Francesco. Zanoli potrebbe invece diventare una pedina utile da inserire in eventuali operazioni in entrata. Discorso a parte per Folorunsho, che potrebbe restare come sesto centrocampista, ma con la condizione di trovare più spazio rispetto al passato: il centrocampista vuole continuità e il club azzurro ascolterà eventuali proposte che possano soddisfare entrambe le parti. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.