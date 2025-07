Ngonge, non c'è solo il Torino: spunta anche una pista estera

Il Napoli si muove sul mercato non solo in entrata, ma anche per le uscite. Dopo Rafa Marin, un altro nome caldo per lasciare la maglia azzurra è quello di Cyril Ngonge. L'esterno belga sembra essere finito nuovamente nel mirino di Marco Baroni, neo tecnico del Torino. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna sta lavorando intensamente su diverse trattative in uscita, e quella di Ngonge è una delle più concrete. Baroni, che già in passato avrebbe voluto il giocatore ai suoi ordini quando era alla Lazio, sembra intenzionato a portarlo con sé anche nella sua nuova avventura granata.

Sul giocatore - si legge - ci sarebbe anche l'interesse del Monaco, ma al momento la pista che porta al Torino sembra la più calda. Per Ngonge, arrivato a Napoli a gennaio, si tratterebbe di un addio precoce dopo soli pochi mesi in azzurro, un'esperienza che non lo ha visto protagonista come ci si aspettava. La sua cessione potrebbe liberare spazio e risorse per i nuovi innesti che la società partenopea ha in programma.