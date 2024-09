Repubblica - Kvara, ingaggio da top: Napoli pronto a spingersi fino a 6mln, i dettagli

A fine giugno scorso il Napoli ha riallacciato i rapporti per arrivare all'accordo per il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia, considerato imprescindibile per il progetto tecnico di Antonio Conte. Lo ricorda l'edizione odierna de La Repubblica, che racconta anche i dettagli dell'offerta avanzata dal club azzurro:

"Il presidente De Laurentiis, accompagnato dal diesse Manna, ha incontrato Mamuka Jugeli, procuratore del giocatore, presentando un’offerta importante che prevede un adeguamento d’ingaggio da top player, secondo gli standard del club azzurro. Sul piatto un ingaggio da 5,5 milioni di euro che possono diventare 6 con i bonus. Se ne parlerà a breve quando ci sarà l’incontro decisivo".