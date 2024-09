Repubblica - Rinnovo Kvara, l'agente ha chiesto 8mln a stagione: le cifre dell'offerta

Kvicha Kvaratskhelia sarà protagonista domani a Cagliari. E' rientrato un po’ malconcio dagli impegni con la Georgia per una botta alla caviglia ma che ha già smaltito allenandosi regolarmente in gruppo e rappresenterà una certezza nel tridente che vedrà per la prima volta in campo Lukaku dal primo minuto.

Il georgiano è centro del progetto di Conte, il 77 ha accettato con entusiasmo e - scrive quest'oggi Repubblica - a breve spera di avere chiarezza pure sul rinnovo contrattuale: "Le parti devono incontrarsi per scegliere una direzione comune. Il Napoli ha messo sul piatto un ingaggio complessivo da 6 milioni di euro (bonus compresi), al fronte di una richiesta di 8 da parte dell’entourage del calciatore. I rapporti con Jugeli, procuratore di Kvara, sono buoni e l’inserimento di una clausola rescissoria potrebbe sbloccare la trattativa che dura ormai da mesi".